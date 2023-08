14.08.2023 18:04 Radfahrerin stößt mit A-Klasse zusammen: 26-Jährige erleidet schwerste Kopfverletzungen

Bei einem Unfall im Frankfurter Westend wurde eine 26 Jahre alte Radfahrerin so schwer am Kopf verletzt, dass sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Bei einem Unfall am Nachmittag des gestrigen Sonntags hat sich eine 26 Jahre alte Fahrradfahrerin im Frankfurter Westend schwere Verletzungen zugezogen. In der Kreuzung Reuterweg/Grüneburgweg kam es zu der Kollision zwischen der Radfahrerin und der Mercedes A-Klasse. © 5VISION.NEWS Passiert ist das Ganze gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Reuterweg/Grüneburgweg, wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mitteilte. Demnach war die Radfahrerin auf dem Grüneburgweg in Richtung Erschersheimer Landstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit der Mercedes A-Klasse einer 58-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Bremer Platz fuhr. Frankfurt Unfall Acht Verletzte in Frankfurt: Straßenbahn kracht in Linienbus In der Folge schlug die Radfahrerin mit dem Kopf heftig auf dem Asphalt auf, wobei sie laut dem Polizeisprecher schwerste Kopfverletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst habe Lebensgefahr bestanden, sagte der Sprecher. Mittlerweile habe sich ihr Zustand allerdings stabilisiert. Auch die Autofahrerin, die einen Schock erlitten hatte, musste ärztlich versorgt werden. Die Ursache sowie der genaue Hergang des Unfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.

