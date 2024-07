18.07.2024 14:04 Schwerer Unfall in Frankfurt: BMW-Raser durchbricht Metalltor

In Frankfurt-Nordend kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Unfall: Ein BMW durchbrach ein Metalltor und krachte in einem Hinterhof gegen eine Hauswand!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein BMW raste durch das nächtliche Frankfurt und donnerte am Ende durch ein Metalltor in einen Hinterhof, wo der Wagen gegen eine Hauswand krachte. In der Nacht zu Donnerstag kam es in Frankfurt-Nordend zu einem schweren Unfall - die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 200.000 Euro! (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler Der schwere Unfall ereignete sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 1.05 Uhr, wie die Polizei in der Mainmetropole mitteilte. Demnach fiel das Auto schon vor dem Crash einer Polizeistreife auf, weil es auf der Friedberger Anlage "mit überhöhter Geschwindigkeit eine Ampel überfuhr, welche rot anzeigte", wie ein Sprecher erklärte. Die Besatzung des Streifenwagens nahm sofort die Verfolgung des Rasers auf, verlor den Wagen aber zunächst wieder aus den Augen. Frankfurt Unfall BMW kracht auf Flucht vor einer Polizeikontrolle unter Leitplanke: Fahrer sofort tot Nur wenig später ging über den Notruf die Meldung ein, dass es in der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt-Nordend zu einem Unfall gekommen war. Die Streifenpolizisten machten sich umgehend auf den Weg. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass das Unfall-Auto der zuvor gesuchte BMW war. Der Wagen hatte ein Metalltor durchstoßen und aus der Verankerung gerissen, war danach gegen ein in dem Hof geparktes Auto gekracht und schlussendlich gegen eine Hauswand gedonnert. Etwa 200.000 Euro Schaden bei heftigem Crash in Frankfurt-Nordend "Beim Eintreffen der Streifenbesatzung befand sich keine Person im Fahrzeug", fügte der Sprecher hinzu. Die Beamten leiteten jedoch umgehend eine Fahndung ein. Dabei stießen sie nicht weit der Unfallstelle entfernt auf einen 20-jährigen, leicht verletzten Mann. Der Verdächtige wurde überprüft. Die Ermittlungen zu dem Crash in Frankfurt-Nordend dauern an. Den entstandenen Sachschaden schätzt das Polizeipräsidium Frankfurt auf etwa 200.000 Euro.

