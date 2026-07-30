Volksfeststimmung in Frankfurt: Mainfest steht in den Startlöchern

Frankfurt am Main - Am Frankfurter Mainufer herrscht ab Freitag wieder Volksfeststimmung. Beim Mainfest gibt es Fahrgeschäfte, ein Kulturprogramm und regionale Spezialitäten. Die Vorfreude ist groß!

Das Mainfest in Frankfurt steht in Startlöchern! (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Ein traditionelles Highlight ist das Fischerstechen am Sonntag (12 Uhr), bei dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit historischen Kostümen und Stangen auf Booten gegeneinander antreten.

Die offizielle Eröffnung ist für Freitagabend um 18 Uhr geplant. Stadträtin Elke Voitl (Grüne) wird auf dem Römerberg den Weinbrunnen anzapfen und darüber hinaus nach altem Brauch den Ochsen am Spieß anschneiden. Schon zuvor, ab circa 12 Uhr, haben die Stände sowie Attraktionen geöffnet.

Gefeiert wird am Mainkai, am Fahrtor und auf dem Römerberg. Insgesamt mehr als 100 Stände und Fahrgeschäfte werden nach aktuellen Angaben der Veranstalter vor Ort sein, darunter unter anderem Riesenrad, Autoscooter sowie Kinder-Achterbahn.

Auf dem Römerberg ist eine Bühne aufgebaut. Programm gibt es dort an allen Festtagen. Geöffnet ist das Fest am Freitag und am Samstag von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts, am Sonntag und am Montag von 12 bis 24 Uhr.