Bestand der Alsterschwäne um fast die Hälfte geschrumpft

Die ersten Hamburger Alsterschwäne durften ihr Winterquartier verlassen. Deren Bestand wurde unter anderem durch die Vogelgrippe dezimiert.

Hamburg - Lange mussten die Hamburger Alsterschwäne in diesem Jahr in ihrem Winterquartier in kleinen Gruppen ausharren, nun dürfen die ersten wieder auf der Alster schwimmen.

Husch, Husch: Die ersten Alsterschwäne durften am Dienstag ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich verlassen. © Jonas Walzberg/dpa Am heutigen Dienstag sind 24 Höckerschwäne auf die Gewässer Hamburgs entlassen worden. Die restlichen Tiere sollen in den kommenden Tagen folgen.

"Wir werden sie in Zehnerblöcken etwa jeden zweiten Tag aus dem Winterquartier holen", sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Üblicherweise verlassen die Schwäne, die als eines der Wahrzeichen der Hansestadt gelten, im Frühjahr gemeinsam als große Gruppe das Winterquartier. Dass das in diesem Jahr anders gemacht wird, liegt an der Vogelgrippe, die den Schwanenbestand Anfang des Jahres hart getroffen hat. "Wir hatten 27 Einschläge durch die Vogelgrippe", so Nieß.

Viele Alsterschwäne an Infektionen gestorben "War für uns sehr schmerzlich. Auch menschlich."