Baustelle Elbtower: Linke werfen Olaf Scholz "Großmannssucht" vor

"Elbtower, Holstenareal und das XXL-Einkaufsviertel in der HafenCity zeigen einmal mehr, dass mit profitorientierten Projekten keine Stadtentwicklung gelingen kann", sagte Heike Sudmann (61), stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linken am Mittwoch.

Die Baustelle des Elbtowers in der Hamburger HafenCity ist seit Monaten verwaist. Der Insolvenzverwalter der Elbtower-Projektgesellschaft ist auf der Suche nach einem neuen Käufer. © Ulrich Perrey/dpa

Mit geplanten Baukosten in Höhe von 950 Millionen Euro ist der Elbtower auch nicht gerade ein Schnäppchen – Tendenz steigend.

Denn die Zinsen steigen und die Baukosten explodieren, wie Dr. Anke Frieling (CDU) am Mittwoch betonte. Sie warf dem Senat "überbordende Untätigkeit" und eine fehlende Vision für die Stadtplanung vor.

Dem widersprach Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (50, SPD): "Der Senat hat die ganze Stadt im Blick!"

Doch warum wird die Stadtplanung dann immer öfter Investoren überlassen, statt dass der Senat diese mal selbst in die Hand nehme, fragte Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (61, FDP).



Weil man so die Schuld auf die Investoren schieben kann? "Das ist zu einfach gemacht, wenn sie doch diejenigen sind, die diese ausgewählt haben", warf die FDP-Politikerin dem Senat am Mittwoch vor.

Viel Kritik und wenig Fortschritt schweben über dem halbfertigen Wolkenkratzer, in den anscheinend niemand mehr investieren will.

Nach monatelangem Stillstand sind am Freitag die ersten Kräne auf der Baustelle an der Elbe wieder abgebaut worden. Was bleibt ist eine Ruine, die liebevoll "kurzer Olaf" getauft wurde. So hat sich Olaf Scholz das mit dem in Erinnerung bleiben, bestimmt nicht vorgestellt.