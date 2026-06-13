Bahn-Chaos zwischen Hamburg und Bremen: "Wir sind genauso ratlos und genervt wie Ihr"

Hamburg/Bremen - Chaos zwischen Hamburg und Bremen ! Der Metronom hatte am Samstag mit mehreren Problemen zu kämpfen. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Der Metronom hatte am Samstag mit erheblichen Problemen zu kämpfen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Betroffen waren die Linien RE3 und RB31 auf der Strecke Hamburg - Lüneburg - Uelzen und die Linien RR4/RB41 auf der Strecke Hamburg - Buchholz - Bremen.

Schon am Mittag gingen die Probleme los: Im Bereich Seevetal ragte ein Baum auf die Gleise, der dafür sorgte, dass die Züge über Jesteburg umgeleitet werden mussten. Im betroffenen Abschnitt pendelten Busse.

Als der Baum beseitigt war, sorgten Personen im Gleisbereich bei Buchholz für die nächsten Behinderungen.

Am Abend ließ eine Weichenstörung die Metronom-Mitarbeiter schließlich verzweifeln. "Es tut uns leid - wir sind genauso ratlos und genervt wie Ihr", hieß es auf der Website.