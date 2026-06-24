Neu in Hamburg: Luxus-Boutique eröffnet allerersten Store in Deutschland

Hamburg - Seit Ende Mai ist die Hamburger Innenstadt um ein Geschäft reicher: Das belgische Unternehmen "Baobab Collection" hat dort seine erste Boutique in Deutschland eröffnet und die Neueröffnung am Dienstag gefeiert. Warum die Wahl für die Deutschland-Premiere auf die Hansestadt fiel, erklärte Morgane Lay-Lam, Global Retail Director von Baobab Collection, gegenüber TAG24.

"Baobab Collection" hat seinen ersten Store in Deutschland in der Hamburger Innenstadt (Hohe Bleichen) eröffnet. Das Unternehmen betreibt mit seinem Flagship-Store in Brüssel 19 weitere Geschäfte auf der ganzen Welt, unter anderem in Paris und New York. © Madita Eggers/TAG24

"Hamburg war für uns eine ganz natürliche Wahl. Die Stadt verkörpert vieles von dem, wofür unsere Marke steht: die Wertschätzung schöner Wohnräume, hochwertiger Handwerkskunst und einer gewissen zurückhaltenden Eleganz", so Lay-Lam.

Die Neueröffnung sei für das Unternehmen "nicht nur ein wichtiger Meilenstein unserer internationalen Entwicklung". Sie markiere zugleich "den Beginn einer langfristigen Beziehung zu einer Stadt und einer Gemeinschaft, die viele unserer Werte teilt".

Auch weitere Standorte in Deutschland seien denkbar. Über die Jahre habe das Unternehmen sehr positive Erfahrungen mit deutschen Kundinnen und Kunden gemacht und wolle ihnen nun ein noch umfassenderes Markenerlebnis bieten.

Das Unternehmen wurde 2002 von einem belgischen Ehepaar in Tansania gegründet. Inspiriert wurden die Gründer nach eigenen Angaben vom Baobab-Baum, auch Affenbrotbaum genannt, der für sie ein Symbol für Kraft und Größe darstellte. Daraus entstanden sowohl der Markenname als auch das Logo.

Zum Sortiment gehören handgefertigte Kerzen und Diffuser sowie Körperpflegeprodukte wie Duschgele, Bodylotions, Seifen und Handcremes. Diese sind mit Baobab-Öl angereichert und werden als besonders pflegend beschrieben.

Besonders hervorzuheben sind in der diesjährigen Spring/Summer-Kollektion die Raffia-Kerzen. Dabei werden die mundgeblasenen Glasgefäße in Madagaskar von Hand mit natürlichen Fasern ummantelt. Dahinter steht eine vom Unternehmen ins Leben gerufene Initiative für madagassische Kunsthandwerkerinnen, die Arbeitsplätze schafft und nach Unternehmensangaben faire Bezahlung ermöglicht.