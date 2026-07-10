Junge Robbe am Elbstrand entdeckt: Schwanenvater Nieß rettet Seehund

Hamburg - Ein süßer, aber ungewöhnlicher Gast sorgte am Freitagvormittag für Aufsehen am Elbstrand. Zwischen dem Anleger Teufelsbrück und dem Alten Schweden ist ein junger Seehund entdeckt worden. Schwanenvater Olaf Nieß rettete das Tier.

Der junge Seehund hatte sich an den Elbstrand zwischen dem Anleger Teufelsbrück und dem Alten Schweden verirrt. © Citynewstv

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, hatten Passanten den kleinen Heuler in Ufernähe gefunden.

Schnell hätten sie bemerkt, dass das Tier eine Verletzung an der Schwanzflosse aufwies. Daraufhin alarmierten sie Schwanenvater Olaf Nieß, der gemeinsam mit einem Mitarbeiter zur Fundstelle eilte.

Behutsam versuchte das Duo, den jungen Seehund einzufangen. Mit Erfolg: der kleine ungewöhnliche Elbstrand-Gast konnte für einen Check-up zu einem Tierarzt gebracht werden.

Laut ersten Einschätzungen scheint der Heuler keine schwereren Verletzungen erlitten zu haben.