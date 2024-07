A1-Zubringer wird wegen Bauarbeiten gesperrt

Lübeck - Am Autobahnkreuz Lübeck haben sich Betonplatten verschoben. Daher wird dort eine Baustelle eingerichtet.

Autofahrer müssen eine Baustelle am Autobahnkreuz Lübeck einplanen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ab dem heutigen Dienstagabend wird der Zubringer der A20 aus Richtung Rostock und Bad Segeberg zur A1 in Fahrtrichtung Norden/Fehmarn gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft Nord mit. Die Sperrung soll voraussichtlich am Donnerstagmorgen vor Einsetzen des Berufsverkehrs wieder aufgehoben werden.

Nachdem am Wochenende festgestellt worden war, dass sich Betonplatten verschoben hatten, wurde sofort der rechte Fahrstreifen im Bereich des Übergangs der Parallelspur von der A20 kommend zur A1 gesperrt. Bei den Bauarbeiten sollen die Platten stabilisiert und gegebenenfalls angehoben werden.

Der Verkehr auf der A1 in Richtung Norden wird zweistreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Wenn Ihr von der A20 kommt und Ziele im Norden habt, folgt dieser Umleitung: am Kreuz Lübeck in Richtung Hamburg auf die A1 bis Reinfeld, dort abfahren und sofort wieder auf die A1 in die Gegenrichtung wechseln.