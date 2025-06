Gleich sieben Buslinien betroffen: Umleitungen im Hamburger Osten

Die Linie 220 ist nur in Fahrtrichtung Schule Ochsenwerder betroffen. Hier starten die Busse während der Bauarbeiten an der Haltestelle Billwerder Bucht und fahren dann über Moorfleeter Deich, Sandwisch, Moorfleeter Kirchenweg, Hein-Baxmann-Stieg und Moorfleeter Feuerwehr zurück auf ihren regulären Linienweg. Die Haltestelle Andreas-Meyer-Straße (Mitte) entfällt.

Die Linien 120, 124 und 224 müssen über den Moorfleeter Deich und den Sandwisch umgeleitet werden. Dadurch können die Haltestellen in der Andreas-Meyer-Straße nicht angefahren werden. Für Fahrten in Richtung Hauptbahnhof/ZOB wird die Haltestelle Moorfleet in den Sandwisch zur Haltestelle Moorfleet (Feuerwehr) verlegt.

Gleich sieben Buslinien in Hamburg sind von den Umleitungen betroffen. © Stefan Sauer/dpa

Auch die Linie 524 ist betroffen – zumindest mittags: Statt in Moorfleet endet der Bus bereits an der Haltestelle Moorfleet (Feuerwehr).

Besonders stark trifft es die Fahrgäste der Linie 230. Folgende Haltestellen entfallen: Pinkertweg (Mitte), Bredowstraße (Mitte), Moorfleeter Straße (Süd), Bredowstraße (Ost), S Billwerder Moorfleet, Moorfleet sowie Moorfleet (Châu-und-Lân-Straße).

Einige Fahrten, die sonst an S Billwerder Moorfleet oder am Porgesring starten, beginnen nun erst an der Haltestelle Gewerbegebiet Moorfleet. Umgekehrt enden Fahrten aus Billstedt schon an der Bredowstraße (Mitte). Der Abschnitt zwischen S Billwerder Moorfleet und Rungedamm (Nord) entfällt komplett.

Zusätzlich wird es am Sonntagabend eng: Von Sonntag, 8. Juni, 23 Uhr, bis Montag, 9. Juni, 23 Uhr, wird die Verbindung zwischen Rungedamm (West) und S Billwerder Moorfleet auf den Linien 230 und 430 unterbrochen.

Zwei Pendelbusse sollen den Verkehr in dieser Zeit auffangen – einer fährt zwischen U Billstedt und S Billwerder Moorfleet, ein weiterer bedient einmalig die Strecke von S Mittlerer Landweg über Gewerbegebiet Moorfleet direkt bis U-Billstedt.

Die Empfehlung für alle Fahrgäste: rechtzeitig umplanen, auf Alternativen umsteigen und mehr Zeit einplanen. Vor Antritt der Fahrt sollten Verkehrsteilnehmer sich außerdem auf hvv.de oder in der hvv-App informieren.