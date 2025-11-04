A7 und Elbtunnel übers Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Aufgrund von Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel in Hamburg am Wochenende voll gesperrt.

Die A7 und der Hamburger Elbtunnel werden am Wochenende voll gesperrt. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, beginnt die Vollsperrung am Freitag, 7. November, ab 22 Uhr und gilt bis Montag, 10. November, um 5 Uhr.



Konkret geht es um die Montage neuer Verkehrszeichenbrücken an der A7 K20 Hochstraße Elbmarsch und weitere Tests am Neubau der Tunnelleitzentrale. Betroffen sind die Anschlussstellen zwischen HH-Stellingen (26) und HH-Heimfeld (32) in beide Richtungen.

HH-Stellingen (26)

HH-Volkspark (27)

HH-Bahrenfeld (28)

HH-Othmarschen (29)

HH-Waltershof (30)

HH-Heimfeld (32)

Die Sperrung der Autobahnzufahrten beginnt bereits am Freitag ab 21 Uhr. Folgende Auf- und Abfahrten zur Autobahn sind betroffen:

Die Autobahn GmbH des Bundes empfiehlt, den Bereich während der Vollsperrung großräumig zu umfahren. Die ausgeschilderte Umleitung führt in beide Richtungen über die A1, A21 und B205.