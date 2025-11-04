A7 und Elbtunnel übers Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt
Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Aufgrund von Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel in Hamburg am Wochenende voll gesperrt.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, beginnt die Vollsperrung am Freitag, 7. November, ab 22 Uhr und gilt bis Montag, 10. November, um 5 Uhr.
Konkret geht es um die Montage neuer Verkehrszeichenbrücken an der A7 K20 Hochstraße Elbmarsch und weitere Tests am Neubau der Tunnelleitzentrale. Betroffen sind die Anschlussstellen zwischen HH-Stellingen (26) und HH-Heimfeld (32) in beide Richtungen.Die Sperrung der Autobahnzufahrten beginnt bereits am Freitag ab 21 Uhr. Folgende Auf- und Abfahrten zur Autobahn sind betroffen:
- HH-Stellingen (26)
- HH-Volkspark (27)
- HH-Bahrenfeld (28)
- HH-Othmarschen (29)
- HH-Waltershof (30)
- HH-Heimfeld (32)
Die Autobahn GmbH des Bundes empfiehlt, den Bereich während der Vollsperrung großräumig zu umfahren. Die ausgeschilderte Umleitung führt in beide Richtungen über die A1, A21 und B205.
Diese Alternativrouten werden Reisenden empfohlen
Reisende, die aus dem Süden kommen, sollen ab dem Buchholzer Dreieck (43) und dem Horster Dreieck (40) über das Autobahnkreuz (39) weiter auf der A1 fahren.
Autofahrer, die aus dem Norden kommen, werden gebeten, ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) auf die B205 auszuweichen.
Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren. Eine Durchfahrt ist für diese Fahrzeuge in beide Richtungen nicht möglich.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa