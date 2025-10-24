Schweißarbeiten nicht abgeschlossen: Köhlbrandbrücke erneut gesperrt

Hamburg - Am Wochenende ist die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen schon wieder dicht. Die Sperrung war so nicht geplant.

Am Wochenende müssen Schweißarbeiten an der Brücke abgeschlossen werden. © Georg Wendt/dpa

Von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr wird die Köhlbrandbrücke zum siebten Mal in diesem Jahr gesperrt. Die vom 10. bis 13. Oktober 2025 durchgeführten Schweißarbeiten konnten nicht abgeschlossen werden, daher müssen die Arbeiter am Wochenende nachsitzen.

Ursprünglich waren Sperrungen an sechs Wochenenden in diesem Jahr eingeplant. Immerhin sollen dann die verbleibenden Arbeiten am Bauwerk abgeschlossen sein.

Die nächste planmäßige Sperrung steht erst im Mai 2026 an.