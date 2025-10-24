Schweißarbeiten nicht abgeschlossen: Köhlbrandbrücke erneut gesperrt
Hamburg - Am Wochenende ist die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen schon wieder dicht. Die Sperrung war so nicht geplant.
Von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr wird die Köhlbrandbrücke zum siebten Mal in diesem Jahr gesperrt. Die vom 10. bis 13. Oktober 2025 durchgeführten Schweißarbeiten konnten nicht abgeschlossen werden, daher müssen die Arbeiter am Wochenende nachsitzen.
Ursprünglich waren Sperrungen an sechs Wochenenden in diesem Jahr eingeplant. Immerhin sollen dann die verbleibenden Arbeiten am Bauwerk abgeschlossen sein.
Die nächste planmäßige Sperrung steht erst im Mai 2026 an.
Diese Umleitungen wurden eingerichtet
Während der Sperrung wird der Verkehr über ausgeschilderte Umleitungen geführt:
Richtung Westen
Bitte der Beschilderung U30 folgen. Die Umleitung führt über Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße.
Richtung Osten
Bitte der Beschilderung U40 folgen. Die Umleitung verläuft über Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm.
Für den Betrieb und die Wartung der 133 Brücken im Gebiet des Hamburger Hafens ist die Hamburg Port Authority verantwortlich.
