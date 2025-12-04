Horror-Wochenende für Autofahrer! Elbtunnel dicht und Nord-Derby
Hamburg - Der Hansestadt droht am zweiten Adventswochenende ein Verkehrskollaps! Von Freitagabend bis Montagmorgen ist die A7 rund um den Elbtunnel gesperrt, zudem steht am Sonntag das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen an.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die A7 zwischen den Abschlussstellen Stellingen und Heimfeld von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt.
Grund dafür sind Arbeiten an der Hochstraße Elbmarsch, die von sechs auf acht Fahrstreifen ausgebaut wird. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen sowie die Montage von Verkehrszeichenbrücken.
Neben der Sperrung kommt es am Sonntagnachmittag zusätzlich noch zum brisanten Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen (15.30 Uhr). Die Polizei bittet daher Fans beider Vereine, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
Die Autobahn GmbH hat eine klare Forderung für das Wochenende: "Es wird ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren."
Folgende Umleitungen werden empfohlen
Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Sie führen über die A1, A21 und B205. Aus Süden kommend wird empfohlen, über das Buchholzer und das Horster Dreieck bis zum Maschener Kreuz zu fahren, wo es schließlich auf die A1 geht.
Wer aus dem Norden kommt, soll ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd die B205 nutzen.
Natürlich gibt es aber auch Alternativen durch die Innenstadt. Diese führen ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung (B432), die B433 und die Alsterkrugchaussee. Ab Schnelsen geht es über die Kollaustraße und ab Stellungen sollen Autofahrer den Schildern in Richtung "Elbbrücken" folgen.
Aus Süden wird ab Heimfeld der Weg in Richtung Flensburg über die Umleitung U7 empfohlen. Zudem besteht auf der B75 die Möglichkeit, die weiträumige Umleitung zur A1 zu erreichen.
Für dieses Jahr war es die letzte Sperrung des Elbtunnels, weitere werden im kommenden aber folgen.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa