Horror-Wochenende für Autofahrer! Elbtunnel dicht und Nord-Derby

Hamburg - Der Hansestadt droht am zweiten Adventswochenende ein Verkehrskollaps! Von Freitagabend bis Montagmorgen ist die A7 rund um den Elbtunnel gesperrt, zudem steht am Sonntag das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen an.

Der Elbtunnel ist mal wieder über das komplette Wochenende gesperrt. © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die A7 zwischen den Abschlussstellen Stellingen und Heimfeld von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt.

Grund dafür sind Arbeiten an der Hochstraße Elbmarsch, die von sechs auf acht Fahrstreifen ausgebaut wird. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen sowie die Montage von Verkehrszeichenbrücken.

Neben der Sperrung kommt es am Sonntagnachmittag zusätzlich noch zum brisanten Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen (15.30 Uhr). Die Polizei bittet daher Fans beider Vereine, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Die Autobahn GmbH hat eine klare Forderung für das Wochenende: "Es wird ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren."