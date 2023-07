Achtung, Sperrungen: Mit diesen Baustellen müsst Ihr ab 10. Juli im Norden rechnen

Auch ab kommender Woche wird auf den norddeutschen Straßen und Autobahnen wieder gebaut. An vielen Stellen kommt es zu Vollsperrungen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Auch in der kommenden Woche kommen zu den bisherigen Baustellen in Hamburg und Schleswig-Holstein neue dazu. In der Übersicht erfahrt Ihr, welche Autobahn betroffen ist und wo es zu Sperrungen kommt.

Hier wird in Hamburg gebaut

Zwischen der Anschlussstelle Hamburg Stellingen und Langenfelder Brücke wird die Fahrbahn Richtung Flensburg wegen Wartungsarbeiten gesperrt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Im Hamburger Bezirk Harburg muss die Hannoversche Straße grundlegend instand gesetzt werden. Ab 10. Juli beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Instandsetzung, die ab 17. Juli zwischen ZOB Harburg und der Wilstorfer Straße startet. Ab 16. Juli wird dafür dann schließlich eine Einbahnstraße von Zufahrt Bahnhof Harburg Richtung Buxtehuder Straße eingerichtet, die bis zu Bauzeit-Ende im Frühjahr 2024 bleiben soll. Wegweiser werden für alle Fahrtrichtungen an den Kreuzungen eingerichtet, heißt es. Das Phönix-Center ist wegen der Bauarbeiten zwischen 18. September und 15. Oktober nicht über die Hannoversche Straße zu erreichen. Besucher müssen dies über die Wilstorfer Straße anfahren. Hamburg Baustellen S-Bahn Hamburg: Wichtige Strecken bald länger gesperrt Eine nächtliche Sperrung gibt es ebenfalls im Hamburger Westen. Wegen Rest- und Wartungsarbeiten an den Lärmschutzwänden wird an der Anschlussstelle HH-Stellingen und der Langenfelder Brücke die Fahrbahn Richtung Flensburg in den Nächten vom 10. bis 14. Juli in der Zeit von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Wer HH-Stellingen abfahren will, muss die Ausfahrt HH-Volkspark und die U33 nutzen. Achtung: Wegen der Verkehrsführung an dieser Stelle müssen sich Autofahrer frühzeitig auf der rechten Spure einordnen. Wegen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten der A7 auf Höhe Hochstraße Elbmarsch/K20, ist es notwendig den Altenwerder Hauptdeich einzuschränken. Die Bauarbeiten finden ab 9. Juli 11 Uhr bis 21. Juli 24 Uhr statt. Es wird versucht je Fahrtrichtung immer einen Fahrstreifen aufrechtzuerhalten. Autofahrer, die aus dem Westen kommen, sollen die Zufahrt zum Autohof Altenwerder über die ausgeschilderte U111 nutzen.

Baustellen in Schleswig-Holstein

Auch ab kommenden Montag ist die A1 bei Bad Oldesloe von Sperrungen betroffen. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa Auf der A1 zwischen Anschlussstelle Bad Oldesloe und Raststätte Buddikate in Fahrtrichtung Hamburg kommt es ab kommenden Montag, den 10. Juli bis einschließlich 14. Juli zu Nachtbaustellen wegen Fugenpflege. Zwei Fahrstreifen werden für die Arbeiten zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr in der Früh gesperrt. Die Erneuerung wird durchgeführt, um Risse in der Straße neu zu vergießen und um damit die Fahrbahn länger vor Schäden zu schützen. Wegen Fugensanierungen wird auch die A24 zwischen den Anschlussstellen Talkau und Reinbek in beide Richtungen ab dem 10. Juli nachts gesperrt. Bis zum 25. Juli wird die Fahrbahn Richtung Hamburg von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Richtung Berlin müssen Autofahrer zwischen 21 und 7 Uhr mit der Blockade rechnen. Ebenfalls auf der A1, in Fahrtrichtung Fehmarn, wird am kommenden Dienstag, den 11. Juli ab 9 Uhr die Aus- und Auffahrt 13 Neustadt-Pelzerhaken gesperrt. Die Sperrung soll bis etwa 18 Uhr andauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert sein. Grund für die Tagesblockade ist der Umbau der Ausfahrt für Transporte zum Windpark Sipsdorf.

Achtung, Vollsperrung: Niedersachsen baut!

Niedersachsen bleibt ebenso ab Montag nicht von Baustellen und Sperrungen verschont. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa Auf der B6 bei Bremen kommt es ab 10. Juli bis einschließlich 11. August zu einer Vollsperrung des Autobahnzubringers Überseestadt. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten an den Übergangskonstruktionen im Bereich des Fly-Over. Es muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Autofahrer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken U27 und U28 jeweils über die parallel verlaufenden Straßen sowie den Utbremer Kreisel zu nutzen. Eine weitere nächtliche Sperrung gibt es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf. Im Bereich des Rastplatzes Eichberg wird der Verkehr deshalb einstreifig am Baustellenbereich vorbeigeführt. Die betroffene Stelle wird vom 9. und 10. Juli, 16. und 17. Juli sowie 23. und 24. Juli jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.