Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien: Wichtige U-Bahnlinie in Hamburg für drei Monate dicht

Hamburg - Die U-Bahnlinie 1 in Hamburg wird ab dem 13. Juli für drei Monate zwischen den Stationen Lattenkamp und Fuhlsbüttel Nord gesperrt.

Die Linie der U1 wird in Hamburg zwischen Lattenkamp und Fuhlsbüttel Nord für drei Monate gesperrt. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Während der Sperrzeit sollen ein Bahnsteig in der Station Ohlsdorf und eine Brücke über die Alsterdorfer Straße erneuert werden, wie die Hochbahn mitteilt. Für vorbereitende Arbeiten wird bereits am ersten Wochenende der Sommerferien, vom 10. bis zum 12. Juli, der Verkehr zwischen den Stationen Ochsenzoll und Ohlsdorf unterbrochen.

Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen. Während der Hauptsperrung vom 13. Juli bis einschließlich 14. Oktober sollen Direktbusse zwischen den Stationen Langenhorn Markt und Lattenkamp fahren.

Zusätzlich verkehren den Angaben zufolge Busse, die alle U-Bahnhöfe zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp anfahren. Das sind die Stationen Fuhlsbüttel, Klein Borstel, Ohlsdorf, Sengelmannstraße und Alsterdorf.

Die S-Bahn ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Die Anbindung des Flughafens bleibe während der gesamten Bauzeit bestehen, hieß es.