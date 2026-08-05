Wichtige Pendlerstraße in Hamburg gesperrt: Hier wird es monatelang eng

Hamburg - Hier wird es eng: Ab Mittwoch um 7 Uhr beginnt die Sanierung der Bergstedter Chaussee. Die Bauarbeiten sollen in zwei Abschnitten erfolgen. Was Anwohner und Autofahrer wissen müssen.

Die Bergstedter Chaussee wird monatelang voll gesperrt sein. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Als Erstes soll bis voraussichtlich zum 30. November die kaputte Straße zwischen dem Vogtredder und der Heinrich-von-Ohlendorff-Straße erneuert werden, teilte der Hamburger Senat mit.

Anschließend werde ab dem 1. Dezember bis voraussichtlich Mai 2027 vom Volksdorfer Grenzweg in die andere Richtung bis zum Vogtredder renoviert. Bei den Bauarbeiten werden unter anderem auch Gehwege, Bushaltestellen, Ampelanlagen und Straßenentwässerung erneuert.

Das bedeutet ganz konkret: Die Straße wird abschnittsweise (auf rund 550 Metern) immer von Montag bis Samstag voll gesperrt. Daher empfiehlt der Senat, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.

Die umliegenden Grundstücke sollen jedoch zu Fuß erreichbar bleiben. Über Änderungen im Busverkehr können sich Pendler über die Website der hvv informieren.