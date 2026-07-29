29.07.2026 16:22 Außergewöhnlicher Anblick: Neue Sternbrücke bewegt sich durch Hamburg

3700 Tonnen Stahl rollen durch Hamburg - Hunderte Schaulustige verfolgen das Spektakel auf der Max-Brauer-Allee. Am Donnerstag folgt dann die finale Etappe.

Von Stefan Flomm Hamburg - Außergewöhnlicher Anblick: Auf dem Weg zu ihrer endgültigen Position hat die neue Sternbrücke einen wichtigen Zwischenschritt erfolgreich absolviert.

Janna Widmaier, Projektleiterin DB InfraGO, ist bisher zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten. © Christian Charisius/dpa Vor den Augen von mehreren hundert Schaulustigen wurde der 3700 Tonnen schwere Stahlkoloss von seinem Montageplatz etwa 50 Meter seitwärts auf die Max-Brauer-Allee geschoben. Am morgigen Donnerstag soll das 108 Meter lange und 21 Meter breite Bauwerk noch mehrere hundert Meter auf der Straße zu seinem Zielort im Herzen Hamburgs gebracht werden. "Ich bin sehr zufrieden und voller Freude", sagte Janna Widmaier. Die Projektleiterin der Deutschen Bahn hat mit ihrem Team "seit Jahren" auf die Termine am Mittwoch und Donnerstag hingearbeitet. Vor dem großen Moment sei sie "positiv aufgeregt" gewesen. Hamburg Baustellen Achtung, Verkehrschaos! Große Doppel-Sperrung auf der A7 in und um Hamburg Ganz entspannt zeigte sich nach dem erfolgreichen Manöver auch Lars de Haas. "Wir waren ein bisschen schneller als geplant. Das gibt uns mehr Ruhe für die Restarbeiten", zog der Projektmanager der niederländischen Firma Mammoet, die den Querverschub durchgeführt hatte, Bilanz.

Viele Schaulustige verfolgten den Transport der Brücke. © Christian Charisius/dpa

Neue Sternbrücke: auf 1088 einzelnen Rädern unterwegs

Auf 1088 einzelnen Rädern wurde die Brücke transportiert. © Christian Charisius/dpa Die neue Brücke war vor Ort zusammengeschweißt und auf 48 sogenannte SPMT gestellt worden. Die Abkürzung steht für Self-Propelled Modular Transporter (selbstfahrender Modultransporter). Auf insgesamt 1088 Rädern, die um 360 Grad drehbar sind, erfolgte dann der Verschub auf die Straße. Die Max-Brauer-Allee wurde durchschnittlich um etwa 60 Zentimeter aufgeschüttet. Darauf wurden Stahlplatten gelegt. Nicht zuletzt die Räder sorgen für die notwendige Lastverteilung. Bevor die Brücke an ihren finalen Standort geschoben wird, sollte im Laufe des Mittwochs noch ein weiterer Zwischenschritt erfolgen. Zug um Zug sollte das kolossale Bauwerk auf eine Höhe von sechs Metern über dem Straßenniveau angehoben werden. "Das ist dann auch die spätere Einbauhöhe", sagte Janna Widmaier. Hamburg Baustellen Köhlbrandbrücke bleibt erst mal Nadelöhr: Was Autofahrer wissen müssen Für diesen Vorgang sind insgesamt acht Stunden eingeplant.

Der Rohbau der neuen Sternbrücke ist 108 Meter lang und 21 Meter breit. © Christian Charisius/dpa

Nach 100 Jahren: Ende der Nutzungsdauer erreicht