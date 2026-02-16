Autofahrer aufgepasst! A7 und Elbtunnel bald für 55 Stunden gesperrt
Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel in Hamburg am kommenden Wochenende voll gesperrt.
Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Grund der Vollsperrung ist die Montage drei neuer Verkehrszeichenbrücken, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.
Mithilfe von Großkränen sollen diese eingehoben und montiert werden. Außerdem soll der Bau des Lärmschutztunnels Altona vorangehen.
Ab Freitag, 20. Februar um 22 Uhr, bis Montag, 23. Februar 5 Uhr, wird der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt.
Allerdings beginnen die Sperrungen der Auffahrten Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld schon ab Freitag um 21 Uhr Stück für Stück.
A7 großräumig umfahren: Umleitungen sind ausgeschildert
Während der Vollsperrung wird eine großräumige Umleitung in beide Richtungen ausgeschildert. Diese erfolgt für den Durchgangsverkehr und den überregionalen Verkehr über die A1, A21 und B205.
Aus Süden kommend führt die Umleitung ab dem Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck über das AK Maschener Kreuz weiter auf die A1
Aus Norden kommend werden die Autofahrer ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 umgeleitet
Durch die Innenstadt führen die Umleitungen über die Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Stellingen:
Aus Norden kommend wird der Verkehr über die Anschlussstellen HH-Schnelsen-Nord, HH-Schnelsen und HH-Stellingen geleitet
Aus Süden kommend führt die Umleitung über die Anschlussstelle HH-Heimfeld
Für Großraum- und Schwerlasttransporte ist die Durchfahrt in beide Richtung nicht möglich. Sie müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren.
Die A7 wird erneut gesperrt, da die Autobahn auf acht Spuren ausgebaut wird. Außerdem soll der Lärmschutz verbessert werden. Bis mindestens Ende 2029 dauern die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona noch an.
