Autofahrer aufgepasst! A7 und Elbtunnel für 55 Stunden gesperrt

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel in Hamburg dieses Wochenende voll gesperrt.

Stau vorprogrammiert: Die A7 und der Hamburger Elbtunnel sind am Wochenende voll gesperrt. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Grund der Vollsperrung ist die Montage drei neuer Verkehrszeichenbrücken, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Mithilfe von Großkränen sollen diese eingehoben und montiert werden. Außerdem soll der Bau des Lärmschutztunnels Altona vorangehen.

Ab Freitag, 20. Februar um 22 Uhr, bis Montag, 23. Februar 5 Uhr, wird der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt.

Allerdings beginnen die Sperrungen der Auffahrten Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld schon ab Freitag um 21 Uhr Stück für Stück.