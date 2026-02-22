Autofahrer aufgepasst: Elbtunnel gesperrt, weiteres Verkehrschaos wegen Streik auf A7 droht

Der Elbtunnel ist gesperrt. Warnstreiks können zu weiteren Verkehrsproblemen auf der A7 führen.

Von André Klohn

Hamburg - Wegen einer Vollsperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld kann es in Hamburg weiterhin zu Verkehrsproblemen kommen.

Die A7 inklusive Elbtunnel ist zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für Bauarbeiten bis Montag um 6 Uhr gesperrt.
"Es gibt aber keine übermäßigen Behinderungen", wie die Verkehrsleitzentrale auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Durch Hamburg rolle "normaler Reiseverkehr".

Grund für die Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse sind Bauarbeiten. Die A7 und der Elbtunnel sollen an diesem Montag bis 5 Uhr wieder freigegeben werden.

Doch dann soll bereits ein weiterer Warnstreik bei der Autobahn GmbH des Bundes begonnen haben, der erneut auch den Elbtunnel betrifft. Nach Angaben von Verdi soll die Arbeit bis Dienstag um 6 Uhr ruhen.

Das bedeutet, der Verkehr auf der A7 ist voraussichtlich über 96 Stunden beeinträchtigt.

Weiterer Warnstreik geplant

Bereits am Freitag hatte ein 24-stündiger Warnstreik bei der Autobahn GmbH zu zäh fließendem Verkehr im Elbtunnel geführt. Dort können normalerweise je Richtung drei Spuren befahren werden. Wegen des Warnstreiks waren nur je zwei Spuren geöffnet.

Auch die Lärmschutztunnel Schnelsen und Stellingen, die nördlich des Elbtunnels liegen, waren von dem Warnstreik betroffen. Zudem stockte der Verkehr auf der A7 nördlich und südlich des Hamburger Tunnels nach früheren Angaben der Verkehrsleitzentrale. Im Stadtgebiet waren zeitweise Straßen verstopft.

Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Verdi und der Beamtenbund verhandeln mit der Autobahn GmbH über die Bezahlung der Beschäftigten.

Die Gewerkschaften fordern, dass die Beschäftigten mindestens 300 Euro mehr im Monat als bislang bekommen.

Die Verhandlungen sollen in einer dritten Runde am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt werden.

