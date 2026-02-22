Autofahrer aufgepasst: Elbtunnel gesperrt, weiteres Verkehrschaos wegen Streik auf A7 droht

Hamburg - Wegen einer Vollsperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld kann es in Hamburg weiterhin zu Verkehrsproblemen kommen.

Die A7 inklusive Elbtunnel ist zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für Bauarbeiten bis Montag um 6 Uhr gesperrt. © Georg Wendt/dpa

"Es gibt aber keine übermäßigen Behinderungen", wie die Verkehrsleitzentrale auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Durch Hamburg rolle "normaler Reiseverkehr".

Grund für die Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse sind Bauarbeiten. Die A7 und der Elbtunnel sollen an diesem Montag bis 5 Uhr wieder freigegeben werden.

Doch dann soll bereits ein weiterer Warnstreik bei der Autobahn GmbH des Bundes begonnen haben, der erneut auch den Elbtunnel betrifft. Nach Angaben von Verdi soll die Arbeit bis Dienstag um 6 Uhr ruhen.

Das bedeutet, der Verkehr auf der A7 ist voraussichtlich über 96 Stunden beeinträchtigt.