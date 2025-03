Autofahrer aufgepasst: Wieder monatelange Behinderungen im Bereich Elbchaussee

Hamburg - Autofahrer in Hamburgs Westen müssen sich erneut auf monatelange Behinderungen im Bereich der Elbchaussee einstellen.

Die Elbchaussee soll ab Juli an ihrem östlichen Ende zwischen Altonaer Rathaus und Hohenzollernring für mehr als ein halbes Jahr voll gesperrt werden. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Grund ist der Beginn der Arbeiten am zweiten Bauabschnitt bei der Grundinstandsetzung der wichtigen Verkehrsachse in den Elbvororten Ende des Monats, wie ein Sprecher der Verkehrsbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Elbchaussee soll demnach ab Juli an ihrem östlichen Ende zwischen Altonaer Rathaus und Hohenzollernring für mehr als ein halbes Jahr voll gesperrt werden.

Ab Frühjahr nächsten Jahres werde es dort dann abhängig vom Baufortschritt Einbahnstraßenregelungen geben. Mit der Fertigstellung des knapp 1,2 Kilometer langen Abschnitts wird ab Oktober 2026 gerechnet.

Mit Baustart am 31. März soll im Bereich zwischen Betty-Levi-Passage/Klopstockstraße in Ottensen und Hohenzollernring in Othmarschen zunächst nur auf Nebenflächen gearbeitet werden, sodass der Verkehr hier noch bis Juli rollen könne, sagte der Sprecher.

Mit Beginn der Vollsperrung werde der Verkehr dann ab Juli weiträumig über die Bundesstraße 431 - Von-Sauer-Straße, Bahrenfelder Chaussee, Stresemannstraße - umgeleitet.



Neben dem gesamten Straßenraum würden an der Elbchaussee zeitgleich Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas und Glasfaser saniert, erneuert oder neu gebaut.

Die Arbeiten seien zwischen dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), Hamburg Wasser und der Hamburger Strom- und Gasnetzbetreiber Hamburger Energienetze eng abgestimmt.