Baustelle auf A1 bei Hamburg: Staugefahr in Richtung Ostsee

Hamburg - Richtung Ostsee wird es eng! Wegen Sanierungsarbeiten wird die A1 zwischen dem Maschener Kreuz und den Hamburger Süderelbbrücken am Wochenende in Richtung Lübeck erneut nur einspurig befahrbar sein.

Auf der A1 werden ab Freitagabend drei Spuren in Richtung Norden gesperrt. © Georg Wendt/dpa

Nach den beiden Überholfahrstreifen sollen nun der Hauptfahrstreifen und die Standspur eine neue Deckschicht bekommen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Richtungsfahrbahn Lübeck wird am Freitagabend (21 Uhr) von drei auf eine Spur verengt. Montagmorgen (5 Uhr) sollen die Einschränkungen wieder aufgehoben werden.

Die Autobahngesellschaft empfiehlt, über die A7 beziehungsweise A261 und die B75 in Richtung Hamburg-Zentrum und Lübeck auszuweichen. Es drohen Staus auf der viel befahrenen A1. In Hamburg enden am Sonntag die Schulferien.

Die Polizei warnte außerdem wegen zweier Großveranstaltungen vor Verkehrsbehinderungen in der Stadt: Die Harley Days gehen am Sonntag mit einer Rundfahrt von etwa 2500 Motorradfahrern zu Ende. Der Konvoi geht auch über die Elbbrücken der B75, allerdings nur in Richtung Süden.