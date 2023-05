20 Jahre "Harley Days" in Hamburg: Das erwartet Euch am Jubiläums-Wochenende

"Ich hätte das niemals gedacht. Nicht nur, weil wir im Wettbewerb mit anderen deutschen und europäischen Städten standen, sondern weil es ja auch innerstädtisch immer Gegenströmungen bei so etwas gibt", so Gierz am Dienstag gegenüber TAG24 .

Für Eddy Kante (63), Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg und leidenschaftlicher Harley-Fahrer, bedeutet Moped fahren Freiheit. © Madita Eggers/TAG24

Die Parade ist jedes Jahr aufs Neue der Höhepunkt der "Harley Days". Dieses Jahr wird sie am Sonntag gegen 14 Uhr am Großmarkt starten und unter anderem über die Köhlbrandbrücke, durch die Hafencity und über die Reeperbahn führen. Mitmachen darf jeder, nicht nur Harley-Liebhaber.

Als prominente Unterstützer sind diesmal Star-Tätowierer Randy Engelhard, Kitesurfer Linus Erdmann, Schauspieler Simon Böer (48), Kiez-Kult-Türsteher Fabian Zahrt (49) und Kult-Leibwächter Eddy Kante (63) vor Ort.

Letzterer ist von Anfang an mit dabei und gehört schon zur "Harley Days"-Familie, wie Jascha Bergmann am Dienstag betonte. Für den ehemaligen Bodyguard von Udo Lindenberg (77) bedeutet Motorradfahren Freiheit. "So wie andere zum Yoga gehen, habe ich mich schon früher auf mein Mofa gesetzt. Und heute ist es eben die Harley", so Kante gegenüber TAG24. Und was gefällt ihm so an den "Harley Days"?

"Wenn ich Camper wäre, würde ich sagen: Mal ein Wochenende ausspannen. Da ich aber Moped-Fahrer bin, sage ich, das ganze Programm. Ob es die Bands oder die Leute sind, die du schon ewig nicht mehr gesehen hast und dann wieder triffst. Sonst triffst du die Hälfte nur, wenn du mit dem Moped unterwegs bist."