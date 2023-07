Diese Baustellen und Sperrungen erwarten Euch kommende Woche in Hamburg

Auch in den Sommerferien wird auf den Straßen in Norddeutschland gebaut. Ab dem 17. Juli kommen neue Baustellen in und um Hamburg dazu – inklusive Sperrungen.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Auch in den Sommerferien wird auf den Straßen in Norddeutschland gebaut. Zu den bisherigen Baustellen in Hamburg kommen in der kommenden Woche neue dazu – inklusive Sperrungen.

Autofahrer im Norden müssen sich auf mehrere Baustellen einstellen. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa Auf der A1 zwischen Moorfleet und Billstedt kommt es in Richtung Norden gleich am Montag, dem 17. Juli, zu Bauarbeiten. In der Zeit von 9.30 bis 14.30 Uhr wird ein Schaden an der Schutzeinrichtung saniert. Dazu wird der Hauptfahrstreifen von Höhe der sogenannten Glockenhausbrücke bis zur Abfahrt Billstedt gesperrt. Der Verkehr kann auf zwei Spuren an der Baustelle vorbeifahren. Außerdem wird die dortige Ausfahrt verkürzt. Nachts wird es Einschränkungen auf der A7 in Höhe Waltershof in Richtung Flensburg geben. Dort wird die Autobahn von sechs auf acht Fahrstreifen im Bereich der Hochstraße Elbmarsch (K20) erweitert. Für die neue Verkehrsphase im Baustellenbereich muss der Beschleunigungsstreifen wieder länger werden. Daher wird den Nächten von Montag, den 17. Juli, auf Dienstag, den 18. Juli, sowie von Dienstag auf Mittwoch, den 19. Juli, jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ein Fahrstreifen gesperrt. Fahrzeuge können auf zwei Spuren, eine wird auf die Richtungsfahrbahn Hannover übergeleitet, daran vorbeifahren.

Sperrung auf Autobahn im Hamburger Süden