Diese Baustellen und Sperrungen erwarten Euch diese Woche im Norden

Auch diese Woche droht wieder Stau durch neue Baustellen in Hamburg. Die A1 in Richtung Lübeck/Ostsee wird am Wochenende erneut zum Nadelöhr.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Auch diese Woche droht wieder Stau durch neue Baustellen in Hamburg. Die A1 in Richtung Norden wird am Wochenende erneut zum Nadelöhr.

Auf den Autobahnen in Norddeutschland wird wieder fleißig gebaut. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Seit diesem Montag, dem 4. September, bis zum Sonntag, dem 17. September, werden auf der A1, A7 und A255 im Hamburger Stadtgebiet neue Dauerzählstellen eingebaut, teilte die Autobahngesellschaft mit. Daher kommt es ab 21 Uhr bis 5 Uhr zu Fahrstreifensperrungen. Zwischen Öjendorf und Kreuz Hamburg-Ost wird die Asphaltdecke auf der A1 erneuert. Zwischen Freitag, dem 8. September, 19 Uhr und Montag, dem 11. September, 5 Uhr wird in diesem Abschnitt in Fahrtrichtung Lübeck nur eine Spur zur Verfügung stehen, die auf die Gegenrichtung umgelegt wird. Daher sind nach Bremen nur zwei Fahrbahnen verfügbar. Normalerweise gibt es in jede Richtung drei Spuren. Dieses Nadelöhr führte bereits am vergangenen Wochenende zu langen Staus in Hamburg - auch auf den Ausweichrouten. Hamburg Baustellen Autobahn nur einspurig befahrbar: Lange Staus in Hamburg Das war es an geplanten Baustellen in Hamburg, aber vor allem in Schleswig-Holstein ist viel los.

Mehrere Baustellen auf der A1 in Richtung Ostsee

Die Rader Hochbrücke muss ersetzt werden, was noch zu langen Verkehrsbehinderungen führen wird. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa Die Rader Hochbrücke auf der A7 muss ersetzt werden. Dazu beginnen bereits die Vorbereitungen. Seit Montag, dem 4. September, bis Sonntag, dem 1. Oktober, werden nördlich von der Abfahrt Rendsburg/Büdelsdorf und südlich des Autobahnkreuzes Rendsburg in beide Richtungen jeweils von 20 bis 5 Uhr der Standstreifen sowie wechselnde Fahrstreifen gesperrt. Auf der A7 wird am Dienstag, dem 5. September, zwischen 9 und 16 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg die Ausfahrt Neumünster Süd gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Großenaspe und ist mit U49a ausgeschildert. Ein Auffahren auf die Autobahn ist an in Neumünster Süd aber weiterhin möglich. Auf der A1 wird die Fahrbahndecke zwischen Sereetz und Pansdorf erneuert. Daher steht seit Montag, dem 4. September, bis Sonntag, dem 17. September, in Richtung Norden teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der Gegenrichtung können überwiegend zwei Spuren genutzt werden.

Hamburg Baustellen Diese Baustellen und Sperrungen starten kommende Woche im Norden Bis Freitag, den 8. September, ist auf der A1 in Richtung Norden der Parkplatz "Hasselburger Mühle" wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt.

Vollsperrung der A26 im Landkreis Stade