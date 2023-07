Diese Baustellen und Sperrungen erwarten Euch diese Woche in Hamburg

Hamburg - Auch in den Sommerferien wird auf den Straßen in Norddeutschland gebaut. Zu den bisherigen Baustellen in Hamburg kommen in dieser Woche neue dazu – inklusive Sperrungen.

Auf Hauptstraßen in Norddeutschland wird gebaut. TAG24 verrät, wo genau. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Auf der A7 im Bauabschnitt Altona geht es gut voran, teilte die Autobahngesellschaft jetzt mit. Im Bereich der Abfahrt Bahrenfeld (Ost) muss daher am Wochenende ein Kran in Vorbereitung der nächsten Bauphase aufgebaut werden. Dazu muss am Sonntag, den 23. Juli, von 6 bis 18 Uhr die Ausfahrtsrampe in Richtung Flensburg gesperrt werden. Über Othmarschen oder Volkspark kann ausgewichen werden.

Außerdem werden am Sonntag zwischen 6 und 11 Uhr umfangreiche Kanalspülarbeiten durchgeführt. Deswegen wird der rechte Fahrstreifen zwischen Elbtunnel und Bahrenfeld gesperrt.

Sperrung auf der A261! Dort wird die Deckschicht zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und Tötensen in Fahrtrichtung Bremen erneuert. Los geht es am Sonntag, den 23. Juli, um 20 Uhr. Voraussichtlich werden die Bauarbeiten am Mittwoch, den 2. August, um 5 Uhr beendet. In dieser Zeit ist die gesamte Strecke sowie die Auffahrt Marmstorf/Lürade gesperrt.

Der Verkehr wird ab Hamburg-Südwest über die A7, A39, dem Maschener Kreuz und A1 in Richtung Bremen umgeleitet. Wer in Marmstorf/Lürade auf die Autobahn auffahren will, wird über die B75 zur A1-Anschlussstelle Dibbersen umgeleitet. Alternativ kann in Tötensen auf die A261 aufgefahren werden. Die Bauarbeiten sind stark witterungsabhängig, teilte die Autobahngesellschaft mit, daher kann es kurzfristig zu Verschiebungen kommen.

Auf der B75 wurden Risse gefunden. Zwischen Hamburg-Wilhelmsburg und Georgswerder werden daher von Montag, den 17. Juli, ab 5 Uhr bis Freitag, 21. Juli, 5 Uhr beide Richtungsfahrbahnen saniert. Je Fahrtrichtung wird ein Fahrstreifen gesperrt.

Auf der A7 ist bis Ende Juli nachts zwischen Bad Fallingbostel und Soltau-Süd in Fahrtrichtung Hamburg nur ein Streifen verfügbar. Tagsüber können beide Spuren genutzt werden.

Ab August steht eine Fahrbahninstandsetzung auf der Fahrbahn in Richtung Hannover an.