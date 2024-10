Erneute Sperrung der A7 und des Hamburger Elbtunnels

Da in den nächsten Wochen in der ersten Röhre, die dafür komplett gesperrt werden wird, neue LED-Signale installiert werden, wird außerdem die Verkehrsführung nördlich und südlich des Elbtunnels geändert. In der dritten Elbtunnelröhre werden die Verkehrsteilnehmer daher mit einer von Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h im Gegenrichtungsverkehr durchgeführt.

Zudem werden in dieser Zeit in den Bauabschnitten Tunnel Altona und K20 Hochstraße Elbmarsch neue Verkehrszeichenbrücken eingehoben und montiert.

Rund um die Sperrung sind diverse Umleitungsstrecken ausgeschildert. © Daniel Bockwoldt/dpa

Während der Sperrung ist eine großräumige Umleitung über die A1, A21 und B205 eingerichtet. Aus Richtung Süden kommend führt sie ab dem Buchholzer Dreieck (43)/Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz (39) weiter auf die A1, aus Richtung Norden kommend ab der AS Neumünster-Süd (15) auf die B205.

Ebenfalls werden die Ausweichstrecken von der A39 über die B404 Richtung Bargteheide und von der A23 Pinneberg Nord über den Westring L103 zu Zielen im Hamburger Westen empfohlen.

Aufgrund zahlreicher Baustellen innerhalb der Hansestadt soll generell auf unnötige Fahrten verzichtet und Hamburg weiträumig umfahren werden.

Wer dennoch in die schönste Stadt will, sollte auf die innerstädtischen Ausweichstrecken ab den Anschlussstellen Heimfeld (32) und Stellingen (26) zurückgreifen.

In Richtung Hannover soll den Schildern mit der Aufschrift "Elbbrücken" gefolgt werden. Diese Möglichkeit sollten auch Autofahrer nutzen, die in die Innenstadt wollen. Zudem können sie über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee fahren oder ab Schnelsen über die Kollaustraße.

In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab Heimfeld über die Umleitung U7 geleitet. Wer in den Hafen will, folgt der U21 in Richtung Hafen.