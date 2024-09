A7 und Köhlbrandbrücke gesperrt: Versinkt Hamburg am Wochenende im Verkehrschaos?

Hamburg - Es wird Geduld gefragt sein! Am kommenden Wochenende werden in Hamburg zahlreiche Sperrungen und Veranstaltungen Autofahrer die Nerven rauben.

Die Sperrungen der Anschlussstellen Heimfeld, Hausbruch, Waltershof, Othmarschen, Bahrenfeld und Volkspark starten bereits am Freitag ab 21 Uhr. Die Auffahrt Othmarschen bleibt in Richtung Süden sogar bis Montag 5 Uhr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Im Rahmen der Maßnahme "Altona-Tunnel" wird eine Behelfsbrücke für eine Geh- und Radwegeverbindung, die über die A7 führen soll, eingehoben. Dafür wird die Autobahn von Freitagabend 22 Uhr an bis Sonntag 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Zudem trifft am Samstag (13 Uhr) der HSV in der zweiten Liga auf den SC Paderborn, was vor und nach dem Spiel zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen rund um das Stadion führen wird.

Darüber hinaus sind am kommenden Wochenende zahlreiche Versammlungen und Aufzüge angemeldet worden. Auch in diesen Bereichen kommt es immer wieder zu temporären Sperrungen.

Die Polizei empfiehlt daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen oder die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.