Gegner des Sternbrücken-Neubaus feiern Teilerfolg: "Die Deutsche Bahn ist vorerst gescheitert!"

Hamburg - Eine Klage der "Initiative Sternbrücke" feierte am heutigen Freitag einen Teilerfolg, wie die Gegner des Neubaus der Sternbrücke in Hamburg-Altona per "Eilmeldung" mitteilten. Demnach beginnen die geplanten Abrissarbeiten der Deutschen Bahn (DB) doch nicht wie geplant am Samstag.