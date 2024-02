Sternbrücken-Anwohner werfen Politikern zu wenig Respekt vor: "Wir sind fassungslos!"

Hamburg - Wie angekündigt hat die Deutsche Bahn (DB) am Samstag mit den Baumfällarbeiten rund um die Sternbrücke in Hamburg-Altona begonnen. Für die Gegner des umstrittenen Neubaus ein übereiltes "Hauruck-Verfahren".

Am Samstag haben die Baumfällarbeiten rund um die Sternbrücke begonnen. © Stephan Pflug

Nach Angaben der "Initiative Sternbrücke" sind die ersten 20 Bäume in der Brammerfläche und in den Hinterhöfen in der Stresemannstraße gefällt worden. Bis Ende Mai sollen insgesamt 40 Bäume abgeholzt werden, wie die DB mitteilte.

Mit dem Abriss der fünf Gebäude unterhalb der alten Sternbrücke wird aktuell noch bis Mitte März gewartet. "Damit kommt die DB auch dem Wunsch entgegen, mit dem Abriss zunächst vier Wochen zu warten", sagte ein Bahnsprecher am auf TAG24-Nachfrage.

Die Anwohnerinitiative hatte auf einen sofortigen Baustopp und eine mindestens vierwöchige Pause gepocht, um den erst vor einer Woche genehmigten Planfeststellungsbeschluss vor Gericht prüfen und Klage einreichen zu können.

Die politische Verantwortung dafür, dass die Baumfällarbeiten dennoch umgesetzt worden sind, sieht die Initiative vor allem bei Verkehrssenator Anjes Tjarks (42) und Altona-Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (59, beide die Grünen).

"Offensichtlich halten sie es nicht für nötig, den über 60 Organisationen und Gruppen mit Respekt zu begegnen, die noch vor Kurzem einen Schutz der Bäume bis zum Ende der Klagefrist Mitte März verlangt haben", sagte Marlies Thätner, Sprecherin der Initiative Sternbrücke, am Samstag. Eine Ansage seitens der Politiker zum Schutz der Bäume sei "problemlos" möglich gewesen.

"Die Deutsche Bahn, Verkehrsbehörde und Bezirk sitzen nach unserer Kenntnis wöchentlich zusammen, um den Neubau eng zu begleiten", so Thätner weiter.