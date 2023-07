Mit diesen Baustellen müsst Ihr kommende Woche in und um Hamburg rechnen

Ganz schön was los auf den Straßen im Norden. Ab Montag, dem 31.7.2023, kommen zu den bestehenden Baustellen in und um Hamburg zahlreiche weitere dazu.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Keine Pause in der Urlaubszeit: Zu den bestehenden Baustellen in und um Hamburg kommen in der kommenden Woche weitere dazu.

Trotz Sommerferien wird auf den Autobahnen in Norddeutschland viel gebaut. (Symbolbild) © DPA Auf der A1 wird zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und Hamburg-Billstedt lärmmindernder offenporiger Asphalt aufgetragen. Die Bauarbeiten starten bereits am Sonntag, dem 30. Juli, um 18 Uhr und dauern voraussichtlich bis 18. September an. Von Sonntagabend bis Mittwoch, den 2. August, 21 Uhr wird die Auffahrt an der Anschlussstelle Billstedt in Richtung Lübeck für Nutzer aus Hamburg-Centrum kommend gesperrt. Außerdem wird in dieser Zeit eine Spur in Richtung Norden gesperrt. Zusätzlich werden von Donnerstag, den 3. August, 5 Uhr bis Samstag, den 5. August, 21 Uhr die Aus- und Auffahrt an der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf in Richtung Lübeck gesperrt. Im Bereich der Baustelle wird erneut eine Spur gesperrt, sodass nur zwei zur Verfügung stehen. Hamburg Baustellen S-Bahn Hamburg: Weitere Sperrung in den Sommerferien Auf der B433/Zeppelinstraße am Hamburger Flughafen wird die Entwässerung weiter gereinigt. Dazu ist es notwendig, ab Montag, den 31. Juli, bis Freitag, den 4. August, je einen Fahrstreifen in Richtung Norderstedt zu sperren. Das geschieht in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr, am Freitag ist bereits um 13 Uhr Schluss. Der Verkehr wird auf einer Spur an den Arbeiten vorbeigeführt.

Baustellen in Schleswig-Holstein

Wer in Schleswig-Holstein Auto fährt, bleibt von Baustellen nicht verschont. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa Die A20 erhält zwischen Lübeck-Genin und Groß Sarau in beide Fahrtrichtungen eine neue Fahrbahndecke. Erste kurzzeitige Einschränkungen durch kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrstreifen zur Einrichtung der Verkehrsführung sind ab Dienstag, dem 1. August, möglich.

Ab Montag, dem 31. Juli, werden bis zum 30. September die Fahrbahnmarkierungen auf der A21 zwischen Bornhöved und Wahlstedt erneuert. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, sind beide Fahrtrichtungen betroffen. Zwischen 19 und 6 Uhr finden die Demarkierungen statt und zwischen 9 und 19 Uhr werden die neuen Markierungen aufgebracht. Wegen der Arbeiten ist mit Einziehung einzelner Fahrstreifen und Geschwindigkeitsbegrenzungen zu rechnen. Außerdem wird auf der A21 in Fahrtrichtung Kiel zwischen Schwissel und Leezen die Fahrbahn erneuert. Dazu wird ab Montag, dem 31. Juli, die Anschlussstelle Leezen komplett gesperrt. Hamburg Baustellen Diese Baustellen und Sperrungen starten kommende Woche im Norden Bis 15. August bleibt sie außerdem in Fahrtrichtung Bargteheide gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die A1 wird in der Nacht vom Mittwoch, dem 2. August, auf Donnerstag, den 3. August, zwischen Sereetz und Ratekau in Richtung Nord/Fehmarn voll gesperrt. In der Zeit von 19 bis 5 Uhr wird dort die Fahrbahn saniert. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U83 ab Sereetz über die L181, L309 und L181 nach Ratekau umgeleitet. In der Nacht von Donnerstag, den 3. August, 20 Uhr bis Freitag, den 4. August, 5 Uhr erhält der sanierte Bereich neue Markierungen. Dazu wird eine Spur gesperrt, die andere bleibt frei. Dort wird die Geschwindigkeit an der Baustelle reduziert.

Auch in Niedersachsen wird gebaut