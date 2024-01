Neue Baustellen in Hamburg: Auf A1 und B75 wird's eng

Autofahrer müssen sich ab Mittwoch, dem 31. Januar 2024, auf mehrere neue Baustellen in Hamburg einstellen. Eine Übersicht.

Von Oliver Wunder

In Hamburg sind derzeit wieder viele Baustellenschilder zu sehen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa An diesem Mittwoch wird auf der A1 in Richtung Lübeck die Schutzplanke repariert, teilte die Autobahngesellschaft am Dienstag mit. Deswegen wird zwischen den Abfahrten Hamburg-Harburg (38) und Hamburg-Stillhorn (37) der Stand- und Hauptfahrstreifen eingezogen. Der Verkehr wird an der Baustelle zweistreifig geführt. Ebenfalls am Mittwoch werden auf der B75 in Fahrtrichtung Nord/Hamburg-Centrum die Schutzplanken repariert. Deswegen wird im Bereich Kornweide von 11 bis 14.30 Uhr abwechselnd jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr kann an der Baustelle auf einer Spur vorbeifahren. Ob die Schutzplanken durch die Blockade während der Bauernproteste am Montag beschädigt wurden, ist unbekannt.

Tagesbaustelle auf der A1 in Hamburg

Die Asphaltdecke auf der A1 wird stellenweise neu gemacht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Am Donnerstag, dem 1. Februar, werden Schäden an Asphaltdecke und Anpralldämpfer auf der A1 auf der Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet in Richtung Lübeck beseitigt. Dazu wird von 9 Uhr bis 14.30 Uhr der Hauptfahrstreifen ab dem Autobahndreieck Hamburg-Südost bis HH-Moorfleet eingezogen. Der Verkehr kann auf zwei Fahrstreifen an der Baustelle vorbeifahren. Zudem wird die Ausfahrt der HH-Moorfleet (34) in Richtung Lübeck gesperrt. Die Umleitung (U66) erfolgt über die A25 in Richtung Geesthacht. Nach der Abfahrt Hamburg-Allermöhe (2) geht es über die Hans-Duncker-Straße, Rungedamm und Amandus-Stubbe-Straße in Hamburg-Südost wieder zurück auf die A1.

