Flughafen sperrt Piste: Hier wird es jetzt zwei Wochen lauter

Hamburg - Am Flughafen Hamburg beginnen bald wieder die Wartungsarbeiten . Das bedeutet mehr Lärm über Norderstedt und Alsterdorf sowie eine Ruhepause in Langenhorn und Niendorf.

Der Fluglärm in Norderstedt dürfte angesichts der Pistensperrung zunehmen. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Ab Montag, dem 9. September, wird die Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn) gesperrt, teilte der Airport mit. Bis zum 23. September werden alle Starts und Landungen über Norderstedt und Alsterdorf abgewickelt.

"Bei den jährlich notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an unseren Start- und Landebahnen beseitigen wir zum Beispiel den Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, spülen die Siel-Leitungen, erneuern die Markierungen und nehmen die sogenannte Startbahnbefeuerung, also die Elektrik, unter die Lupe", sagte Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport, laut Mitteilung. "Durch diese Maßnahmen bleiben die Pisten fit für den Flugbetrieb."

Neben der jährlichen Wartung der Piste wird auch die Oberfläche des parallel verlaufenden rund 900 Meter langen Rollweg D1 saniert.

Darauf rollen die Flugzeuge nach der Landung zum Vorfeld und vor dem Abflug zum Startpunkt auf der Piste.