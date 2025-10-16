Ryanair kürzt Angebot in Hamburg und gibt Bundesregierung die Schuld

Ryanair kappt in Hamburg Strecken nach Malaga, Mailand, Edinburgh und Porto. Was das für Reisende bedeutet.

Von Markus Klemm

Hamburg - Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht ihr Angebot am Hamburger Flughafen deutlich zusammen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht ihr Angebot am Hamburger Flughafen deutlich zusammen. (Archivbild)
Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht ihr Angebot am Hamburger Flughafen deutlich zusammen. (Archivbild)  © Thomas Banneyer/dpa

Im Vergleich zum vergangenen Winter wird die Zahl der Sitze nach dpa-Informationen um 34.000 oder 28 Prozent reduziert.

In Prozentwerten ist das der größte Aderlass von allen deutschen Airports. In absoluten Zahlen müssen den Informationen zufolge Berlin, Köln, Niederrhein, Memmingen, Frankfurt-Hahn und Baden-Baden auf noch mehr Plätze verzichten.

Bundesweit wird die Airline im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800 000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.

Hamburg: Beliebtes Reiseziel: Diese Flüge ab Hamburg sind wegen Kerosinmangels bereits ausgefallen
Hamburg Beliebtes Reiseziel: Diese Flüge ab Hamburg sind wegen Kerosinmangels bereits ausgefallen

Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit.

Ryanair schließt weitere Streichungen nicht aus

In Hamburg fallen voraussichtlich die Ziele Malaga, Mailand, Bergamo, Edinburgh und Porto weg.
In Hamburg fallen voraussichtlich die Ziele Malaga, Mailand, Bergamo, Edinburgh und Porto weg.  © Marcus Brandt/dpa

In Hamburg werden nach dpa-Informationen die Ryanair-Strecken nach Malaga, Mailand-Bergamo, Edinburgh und Porto gestrichen.

Bislang werden diese zweimal pro Woche bedient. Die Airline schloss weitere Streichungen für den Flugplan im Sommer 2026 nicht aus. "Es macht einfach keinen Sinn für uns, derzeit in Deutschland zu wachsen", sagte Marketing-Chef Brady.

Ryanair verwies unter anderem auf "die exorbitante Luftverkehrssteuer, in Kombination mit den stark gestiegenen Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren".

Hamburg: Krankenkasse deckt auf: Wenige Jugendliche in Hamburg gegen Geschlechtskrankheit geimpft
Hamburg Krankenkasse deckt auf: Wenige Jugendliche in Hamburg gegen Geschlechtskrankheit geimpft

Für den Fall einer Senkung der Luftverkehrssteuer hält Ryanair eine Verdopplung des eigenen Passagieraufkommens in Deutschland auf 34 Millionen Fluggäste pro Jahr für möglich.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Hamburg: