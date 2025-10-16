Ryanair kürzt Angebot in Hamburg und gibt Bundesregierung die Schuld

Hamburg - Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht ihr Angebot am Hamburger Flughafen deutlich zusammen.

Im Vergleich zum vergangenen Winter wird die Zahl der Sitze nach dpa-Informationen um 34.000 oder 28 Prozent reduziert.

In Prozentwerten ist das der größte Aderlass von allen deutschen Airports. In absoluten Zahlen müssen den Informationen zufolge Berlin, Köln, Niederrhein, Memmingen, Frankfurt-Hahn und Baden-Baden auf noch mehr Plätze verzichten.

Bundesweit wird die Airline im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800 000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen.

Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit.