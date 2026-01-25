Fondue am Strand: Das steckt hinter dem Winterkonzept dieses Beachclubs

Hamburg - Auch bei aktuell herrschenden Minustemperaturen lässt sich in Hamburgs Beachclubs ein Stück Strandfeeling erleben - zumindest im "StrandPauli" an der Elbe.

Im StrandPauli isst man mit Blick auf die Elbe. © Tag24/Madita Eggers

Bereits seit elf Jahren setzt der Club auch im Winter auf ein entsprechendes Angebot, dennoch wissen laut Betriebsleiter Sven Hemmer noch immer nicht alle Hamburgerinnen und Hamburger, dass man sich hier in der kalten Jahreszeit aufwärmen kann.

Und das nicht nur an einigen Lagerfeuern, sondern auch bei einem Fondue mit Blick auf die Elbe.

Das Fondue-Angebot gibt es im StrandPauli seit der ganzjährigen Öffnung des Beachclubs im Jahr 2015 - mit Ausnahme der Lockdown-Monate. "Damit sind wir einer der Pioniere für Fondue in Hamburg", betont Geschäftsführer Hendrik Olschewski gegenüber TAG24.

Das kulinarische Angebot ist Teil des "Winter Wonderland", das den Beachclub von November bis einschließlich Februar nach eigenen Angaben in den "längsten Weihnachtsmarkt der Stadt" verwandelt. Ziel sei es, abseits des Trubels eine "Oase der Erholung" zu schaffen.



Die Einführung des Winterbetriebs hatte aber auch strukturelle Gründe: "Als Saisonbetrieb hatten wir zwangsläufig eine hohe Fluktuation und es war schwierig, unser tolles Personal Jahr für Jahr wieder zurück zu uns an den Strand zu locken", erklärt der Geschäftsführer.

"Insofern haben wir uns mit der Stadt Hamburg um eine Ganzjahresnutzung bemüht und konnten so schließlich auch 'richtige' unbefristete Arbeitsverträge abschließen." Im Laufe der Jahre habe sich daraus das Angebot stetig weiterentwickelt. Eine der größten Veränderungen sei die Umstellung auf regionale Bezugsquellen sowie auf Bio-Produkte gewesen.

Auch das unterscheide das Fondue-Erlebnis im StrandPauli von anderen Angeboten in der Stadt. "Davon abgesehen, dass wir sicherlich am meisten Erfahrung darin haben, überzeugen bei uns die hohe Qualität der Speisen sowie der Blick über das Winter Wonderland auf die Elbe. Zudem gibt es bei uns anders als in vielen Restaurants hausgemachten Glühwein und weitere Drinks", so Olschewski.