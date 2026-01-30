Premiere im Planetarium: Die Milchstraße so nah wie selten

Hamburg - Mit der Premiere der neuen Show "Unterwegs in der Milchstraße" hat das Planetarium Hamburg am Donnerstag das neue Veranstaltungsjahr eröffnet und nimmt Besucher ab sofort mit auf eine Reise in die kosmische Heimat der Menschheit. Von der Erde über das Sonnensystem bis hin zur Milchstraße als "Sternenstadt aus rund 200 Milliarden Sonnen", wie Direktor Dr. Björn Voss zu Beginn erklärte. Jener Galaxie, die wir von der Erde aus meist nur als scheinbar "milchigen" Dunstschleier am Himmel wahrnehmen .

Im 360-Grad-Kuppelformat wird "Unterwegs in der Milchstraße" ab sofort in dem Sternentheater im Hamburger Stadtpark gezeigt. © Tag24/Madita Eggers

Doch selbst dieser Anblick sei heute kaum noch möglich: "Wir können keinen ungestörten, dunklen Sternenhimmel mehr erleben, weder in Hamburg noch überhaupt in Deutschland", so Voss.

Wer einen ungetrübten Blick auf die Sterne werfen möchte, müsse das Land verlassen oder eben ins Planetarium gehen. Im ersten Teil der Show wird dann auch genau das gezeigt: die Milchstraße, wie sie an einem wirklich dunklen Nachthimmel mit bloßem Auge zu sehen ist.

Im zweiten Teil folgt dann eine Reise durch die Milchstraße auf Basis modernster astrophysikalischer Forschungsdaten. Dieser Teil basiert auf der internationalen Produktion "Encounters in the Milky Way", entwickelt vom New Yorker "American Museum of Natural History" in Kooperation mit der NASA.

Wissenschaftliches Rückgrat der Veranstaltung ist laut Voss eines der bedeutendsten Forschungsprojekte dieses Jahrhunderts: die Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Das Weltraumteleskop kartierte über mehr als ein Jahrzehnt hinweg die Positionen, Entfernungen und Bewegungen von fast zwei Milliarden Sternen.

Voss betonte die Tragweite dieser Daten: "Das klingt zunächst vielleicht nicht sehr faszinierend, aber es ist ein ganz grundlegender Datensatz, der viele erstaunliche neue Entdeckungen überhaupt erst möglich macht." Gaia habe "eine Art Revolution in der Astronomie" ausgelöst. Eine Revolution, die nun im Planetarium visuell erfahrbar werde.