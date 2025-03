Hamburg wählt morgen eine neue Bürgerschaft: So ist die politische Lage

Hamburg - Es ist die einzige Wahl auf Landesebene in diesem Jahr. Und vor allem für die im Bund abgestrafte SPD dürfte die Bürgerschaftswahl Balsam sein. Denn Hamburg wählt traditionell sozialdemokratisch.

Die Hamburgische Bürgerschaft ist das Landesparlament des Stadtstaates. (Archivbild) © Lukas Schulze/dpa

Die Stadt liebt ihre Traditionen. So feiern die Hanseaten seit Jahrzehnten alljährlich vor einem Millionenpublikum ihren Hafen, führen stolz schon seit 1897 im Rathaus ein Goldenes Buch oder begehen seit Jahrhunderten das Matthiae-Mahl als ältestes Festmahl der Welt.

Auch in der Politik sind die Hamburgerinnen und Hamburger Traditionalisten, haben bei den bislang 22 Bürgerschaftswahlen der Nachkriegszeit 19-mal einen Sozialdemokraten zum Bürgermeister gemacht.

Und auch diesmal sieht es danach aus, dass die rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten am Sonntag bei der 23. Bürgerschaftswahl ihre Kreuze mehrheitlich bei der SPD setzen werden – wie schon bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag, als die meisten Stimmen auf die Partei des früheren Hamburger Bürgermeisters und Bundeskanzlers Olaf Scholz (66, SPD) entfielen. Das schaffte die SPD sonst nur noch in Bremen.

Bei der Wahl in Hamburg sehen Umfragen die Sozialdemokraten – ganz anders als im Bund oder vielen anderen Ländern – bei jenseits der 30 Prozent. Für Bürgermeister Peter Tschentscher (59, SPD) wiederum bedeutet das: Wenn es tatsächlich so kommt, steht einer weiteren Amtszeit praktisch nichts mehr im Wege.