12.12.2024 08:16 Hamburg: Burgerladen steht in Flammen - Bevölkerung wird gewarnt

Von Madita Eggers

Hamburg - Am frühen Donnerstagmorgen ist der Imbiss "Elk Burger" in der Süderstraße in Hamburg-Hammerbrook aus noch unbekannter Ursache komplett ausgebrannt. Die Bevölkerung wurde vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr Hamburg am Donnerstag auch eine Drehleiter ein. © Lars Ebner Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, ging der Notruf gegen 5.08 Uhr ein. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz und verhinderten unter anderem durch den Einsatz einer Drehleiter die Ausbreitung der Flammen auf die Nachbargebäude, so der Sprecher weiter. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in den Stadtteilen Hammerbrook, St. Georg, Hohenfelde und Borgfelde über die Warn-App "NINA" aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Hamburg Darum stehen Kinder hier Schlange: "Absolutes Highlight" mitten in Barmbek Um 7.54 Uhr folgte dann die Entwarnung. Aktuell ist das Feuer unter Kontrolle, so der Feuerwehrsprecher. Für die Dauer der Löscharbeiten ist die Süderstraße aktuell noch voll gesperrt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Warum das Feuer in dem Burger-Restaurant ausbrach, sei noch völlig unklar.

Titelfoto: Lars Ebner