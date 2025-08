Aufsehen in der HafenCity: XXL-Giraffe zieht als Maskottchen ein

Hamburg - Rund sechs Wochen nach der Eröffnung des deutschlandweit ersten LEGO Discovery Centres der neuen Generation ist am Mittwoch auch das offizielle Maskottchen der 3000 Quadratmeter großen Indoor-Erlebniswelt an seinen Platz direkt an der Elbufer-Promenade gezogen. Ab sofort begrüßt eine riesige LEGO-Giraffe in Lebensgröße nicht nur die Besucher des Westfield Hamburg-Überseequartiers, sondern von Weitem auch Kreuzfahrtgäste und Hafenrundfahren.