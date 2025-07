CSD in Hamburg: Drogerie feiert die früheste Pride-Party und verlost Styling-Pakete

Hamburg - Vom 26. Juli bis 3. August feiert Hamburg die Pride Week. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die große CSD-Demo am Samstag (2. August). Um diesen Tag feierlich einzuleiten, lädt die Drogeriemarkt-Kette "budni" zum "Breakfast Club" ein: Schon ab 6 Uhr morgens soll sich die Filiale in der Langen Reihe 18–20 in einen queeren Morgen-Club mit Musik und kostenlosem Frühstück verwandeln. Zusätzlich werden drei professionelle Styling-Pakete und exklusiv für TAG24-Leser und -Leserinnen ein Einkaufsgutschein verlost.