20.10.2023 14:22 Arzt in Zahnarztpraxis angegriffen: Opfer und Tatverdächtiger in medizinischer Behandlung

Am Freitagvormittag wurde ein Arzt in einer Zahnarztpraxis in der Hamburger Chrysanderstraße von einem Mann angegriffen.

Von Nora Petig

Hamburg - Am Freitagvormittag wurde ein Arzt in Hamburg-Bergedorf in einer Zahnarztpraxis von einem Mann angegriffen. Rettungskräfte am Einsatzort. © Christoph Seemann/HamburgNews Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde der Mediziner bei der Attacke verletzt. Wie schwer, war zunächst nicht bekannt. Anschließend habe sich der Mann selbst verletzt. Beide befänden sich derzeit in medizinischer Behandlung. Nach ersten Informationen von vor Ort sei der Arzt mit einem Messer angegriffen worden und habe dabei Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich erlitten.

