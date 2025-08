Angler findet Leichenteile in Kanal: Urteil gegen Bordellchef bestätigt

Alles in Kürze

Im Januar 2023 waren Taucher der Hamburger Polizei an einem Kanal in Wilhelmsburg im Einsatz. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Die Überprüfung des im September vor dem Landgericht Hamburg ergangenen Urteils habe keine Rechtsfehler ergeben, teilte der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig mit. "Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig."

Nach Überzeugung der Richter hatte der in Hamburg geborene Türke seine damals 28 Jahre alte Ex-Geliebte 2013 im Streit getötet, nachdem sie gedroht hatte, die Affäre und seine Arbeit als Bordellchef auffliegen zu lassen. Anschließend habe er eine schwere Metallplatte an der Leiche befestigt und diese in einem Wilhelmsburger Kanal versenkt.

Überreste der Frau waren erst 2023 entdeckt worden, als ein Angler Knochen aus dem Wasser fischte. Polizeitaucher fanden später fast alle Teile des Skelettes.