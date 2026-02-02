Attacke in Tattoostudio: Fünf Personen vorläufig festgenommen

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Am Montagnachmittag rückte die Polizei nach einem Angriff i n ein Tattoostudio in die Hongkongstraße aus.

Beamte sind am Montagmittag zu einem Einsatz in einem Hamburger Tattoostudio ausgerückt. © Lenthe-Medien

Gegen 13.30 Uhr ging der Notruf ein, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien mindestens drei Tatverdächtige in das Tattoostudio eingedrungen und hatten dort "etwas Reizendes" versprüht.

Um welche Substanz es sich dabei handelte, konnte der Sprecher bislang noch nicht beantworten.

Durch den Vorfall sind zwei Mitarbeitende des Studios ins Krankenhaus gebracht worden, um ihre Augen auszuspülen. Weitere Verletzungen habe es jedoch nicht gegeben.

Die genauen Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar. Ob es sich dabei womöglich um einen versuchten Raub handelte, kläre nun unter anderem das Raubdezernat.