26.02.2024 20:46 Autofahrer durchbricht Schranke von Verwahrstelle am Flughafen und flüchtet

Ein Mercedes-Fahrer hat am Montag die Schranke des Auto-Verwahrplatzes in der Flughafenstraße am Hamburger Flughafen durchbrochen und ist geflüchtet.

Hamburg - In der Flughafenstraße am Hamburger Flughafen durchbrach ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 16.08 Uhr eine Schranke des Auto-Verwahrplatzes in Richtung Freiheit und flüchtete. Der Verwahrplatz befindet sich am Hamburger Flughafen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa Die Person sei noch immer auf der Flucht, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage. Zu weiteren Details äußerte sich der Sprecher am Abend nicht. Medienberichten zufolge handele es sich bei dem Auto um einen Mercedes. Ob sich der Fahrer durch die Aktion die horrenden "Parkkosten" sparen wollte, ist nicht bekannt. Auf dem Verwahrplatz, umgangssprachlich auch "Auto-Knast" genannt, landen Fahrzeuge, die zuvor in Hamburg abgeschleppt wurden. Die Kosten für die Auslösung eines Fahrzeuges betragen mehrere Hundert Euro.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa