10.09.2024 14:41 2.790 Bedrohungslage in Hamburg: Großeinsatz in Massagesalon

In einem Massagesalon in Hamburg gab es am heutigen Dienstag eine Bedrohungslage. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Alarm in Hamburg! In einem Massagesalon in Hamburg gab es am heutigen Dienstag eine Bedrohungslage. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Lenthe-Medien/Schmid Wie die Polizei zunächst via X (ehemals Twitter) mitgeteilt hatte, läuft derzeit ein größerer Einsatz in der Humboldtstraße (Stadtteil Barmbek). Demnach gab es "Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage in einem Wohnobjekt". Das Gebäude wird aktuell von schwer bewaffneten Spezialkräften überprüft. Polizeisprecher Thilo Marxsen erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass sich gegen 12 Uhr eine Person über den Notruf gemeldet habe. Diese Person habe mit einem Bekannten Kontakt gehabt, der sich in dem Massagesalon vor Ort befunden und "verängstigt" gewirkt haben soll. Hamburg Crime Schüsse in Hamburg! Mann verletzt, Täter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen Die alarmierte Polizei rückte daraufhin mit einem Dutzend Streifenwagen aus, um den Massagesalon zu überprüfen. Auf eine Geiselnahme, von der zuerst die "BILD" berichtet hatte, gab es laut Marxsen jedoch keine konkreten Hinweise. In dem Salon trafen die Einsatzkräfte auf mindestens zwei Frauen, die aus dem Gebäude geführt wurden. Die weitere Überprüfung des Objektes dauert aktuell an. Polizei Hamburg informiert via X über Großeinsatz in Barmbek Auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) ist vor Ort und unterstützt bei den Maßnahmen. Die Humboldtstraße ist für den Verkehr voll gesperrt. Erstmeldung: 13.30 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.41 Uhr



Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid