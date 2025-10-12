Betrunkener parkt Einfahrt zu und geht mit Messer auf Anwohner los

Hamburg - Irrer Streit eskaliert! Ein 53 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in Hamburg-Harburg eine Hofeinfahrt zugeparkt und ist anschließend auf einen 21-Jährigen mit einem Messer losgegangen.

Die Polizei nahm den betrunkenen Mann, der die Hofeinfahrt zugeparkt hat, nach seiner Attacke fest. © Lenthe-Medien/Apelt

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr in der Bremer Straße, Ecke Baererstraße abgespielt.

Als der Anwohner den älteren Herrn freundlich darum bat, seinen Wagen aus der Hofeinfahrt zu kutschieren, rastete dieser aus.

Zunächst soll er gegen die Scheibe gespukt haben, anschließend holte er ein Klappmesser heraus und drohte damit in Richtung des 21-Jährigen.

Kurz darauf soll er um das Auto herumgegangen und gegen eine der hinteren Scheiben gestochen haben.