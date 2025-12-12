Schüsse in Hamburg! Polizei stoppt Mann mit Waffe

Hamburg - Alarm in Hamburg : Am Freitag haben Polizeibeamte einen Mann in der Hansestadt niedergeschossen. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

In Hamburg haben Polizeibeamte am Freitag einen Mann niedergeschossen. Er kam verletzt ins Krankenhaus. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte des PK25 im Rahmen der Amtshilfe mit einer Gerichtsvollzieherin in der Jevenstedter Straße im Stadtteil Lurup tätig - ob es sich womöglich um eine Zwangsvollstreckung handelte, war zunächst unklar.

Im Laufe des Einsatzes wurden die Beamten gegen 14.12 Uhr durch einen Mann plötzlich mit einer Waffe bedroht. Sie griffen selbst zur Waffe und schossen den Angreifer nieder. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Die Polizisten wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes war zur psychosozialen Akutbetreuung im Einsatz.

Die Waffe des Angreifers wurde beschlagnahmt - nach erster Sichtung handelt es sich tatsächlich um eine scharfe Schusswaffe. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Beamten aus Notwehr handelten.

Dennoch wurde - wie in solchen Fällen üblich - das Dezernat Interne Ermittlungen über den Vorfall informiert, das nun die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Handelns prüfen soll.