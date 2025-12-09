Schwer bewaffnete Spezialkräfte im Einsatz: Polizei trifft auf verletzte Person
Hamburg - Die Polizei hat am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr einen verletzten Mann in Hamburg angetroffen. Ein großer SEK-Einsatz lief deshalb in der Kieler Straße.
Ursache für die Verletzungen sei mutmaßlich eine Auseinandersetzung gewesen, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.
Zahlreiche Streifenwagen und Kräfte des SEK waren im Einsatz. Laut Reporter vor Ort sei der Mann mit einem Messer verletzt worden. Der Polizeisprecher bestätigte am Nachmittag, dass es sich mutmaßlich um Stichverletzungen handle.
Zunächst wurde geprüft, ob sich der Täter noch in einem verlassenen Gebäude aufhalte, so der Reporter. Das Haus wurde umstellt. Bislang konnte jedoch keine Person im Gebäude angetroffen werden, so ein Polizeisprecher.
Der Einsatz des SEK sei nun beendet. Durch den Großeinsatz der Polizei war die Kieler Straße zwischen dem Wördemanns Weg und dem Rahlskamp voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern jedoch an.
Erstmeldung um 14.15 Uhr, aktualisiert um 16.36 Uhr.
