Dieses Verbot übersehen Tausende Menschen: Polizei greift auf Reeperbahn ein

Hamburg - Bereits seit 2009 gilt auf der Reeperbahn am Wochenende von 22 bis 6 Uhr ein Glasflaschenverbot. Diesbezügliche Verbotsschilder würden laut der Hamburger Polizei aber oft übersehen werden, weswegen am heutigen Mittwoch neue Maßnahmen für mehr Sichtbarkeit des Verbots umgesetzt worden sind.

Sebastian Krause, Leiter der Davidwache in Hamburg, erhofft sich durch die neuen Symbole mehr Sichtbarkeit für die geltenden Verbote auf der Reeperbahn. © Citynewstv

Trotz der bereits existierenden Verbotsschilder, die oft an Straßenlaternen angebracht sind, seien allein im vergangenen Jahr mehrere tausend Personen von den Einsatzkräften mit Glasflaschen auf dem Kiez erwischt worden.

Eine Theorie der Beamten ist, dass die bisherigen Schilder vielleicht zu hoch angebracht worden sind. Die neuen Symbole auf dem Boden sollen diesen Umstand nun ändern.

"Wenn man aus dem S-Bahnhof herauskommt, dann sieht man die [Piktogramme] gleich, weil man darüber läuft, eh vielleicht am Handy ist und nach unten guckt", so Sebastian Krause, Leiter der Davidwache in Hamburg, am Mittwoch.

Und weiter: "Das soll nochmal die Sichtbarkeit der Glasflaschenverbot- und Waffenverbotszone auf St. Pauli erhöhen."