Er hatte seine Ex in den Tod getrieben! Polizei schnappt Verdächtigen in Italien

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen (32) in Italien festnehmen. © Fotomontage: Polizei Hamburg

"Der Gesuchte wurde nach intensiven Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden in Vigevano (Italien) gefunden und am vergangenen Freitag dort durch örtliche Einsatzkräfte verhaftet. Derzeit wird eine Auslieferung nach Hamburg initiiert", teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem 32 Jahre alten Ex-Freund am 17. August in Streit geraten, woraufhin sie aus Angst vor ihm aus dem vierten Stock vom Balkon in die Tiefe gesprungen war. Dabei hatte sie sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Laut Hinweisen sollen die beiden sich zuvor eine körperliche Auseinandersetzung geliefert haben. Dadurch geriet der Mann in den Fokus der Ermittlungen.